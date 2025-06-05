Вбивши родину пожежника у Прилуках, Росія заявила про удар по "особовому складу ЗСУ"

Серед загиблих у Прилуках – дружина рятувальника, донька й однорічний онук. Натомість росіяни вихваляються нібито ударом по ЗСУ і ТЦК

Фото: Нацполіція

Росія вкотре намагається виправдати удар по цивільних вкидами про нібито ураження у Прилуках Чернігівської області пункту розміщення особового складу Збройних Сил України. Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Ворожі Telegram-канали поширюють дезінформацію про те, що російські дрони-камікадзе атакували "пункт розміщення ЗСУ" та, "у якості вдячності за своєчасний злив" координат – нібито місцевий ТЦК.

Також пропагандисти хизуються "контрольними ударами", через які "бойовикам" (ймовірно, представники держави-агресора мають на увазі українських військових. – Ред.), "які намагались дістати своїх, тепер і самим потрібна допомога".

Насправді ж ворог бив по цивільній інфраструктурі.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у Прилуках один із рятувальників прибув ліквідовувати наслідки просто до свого дому: виявилося, що саме туди влучив "шахед".

Загинули дружина, донька і його однорічний онук. Це вже 632-га вбита Росією дитина за час повномасштабної війни.

Усього внаслідок атаки на Прилуки загинули пʼятеро людей, з них двоє жінок і дитина. Ще вісім – поранені.

У ЦПД наголосили, що мета таких цинічних інформаційних вкидів росіян – виправдати удари по цивільних, приховати воєнний злочин і перекласти відповідальність на українську сторону.

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що загибла у Прилуках жінка – патрульна поліціянтка Дарина Шигида.

"ЇЇ тато-пожежник з дитинства вчив доньку допомагати людям. А її чоловік, також патрульний поліцейський, завжди підтримував на службі", – йдеться у повідомленні.