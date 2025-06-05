У Прилуках через ворожий удар загинула родина рятувальника: дружина, донька та онук
У Прилуках російський безпілотник влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини. Загинула його родина, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Загинула дружина пожежника, його донька – патрульна поліцейська та її однорічний син. Рятувальник цієї ночі разом з пожежно-рятувальною командою перебував на місцях ліквідації наслідків ударів ворога.
"Мої співчуття непоправній втраті. Вбивства та страждання цивільних – це стиль жорстокої Росії, для якої людські життя не мають жодної цінності. Загалом у Прилуках загинуло п'ятеро осіб, ще шість поранених", – сказав Клименко.
У Харкові, за його словами, ворог вдарив дронами по житлових кварталах на двох локаціях. Травм зазнали 18 осіб, серед яких четверо дітей. Клименко зазначив, що Росія свідомо бʼє по цивільних.
"Це – воєнний злочин. І за кожне вбите життя буде відповідальність. На полі бою. У міжнародних судах. На сторінках історії", – резюмував він.
- У ніч проти 5 червня ворог атакував Прилуки дронами. За даними рятувальників, знищено два житлові будинки, два гаражі, одну господарську споруду та автомобіль.
- Також Росія здійснила дронову атаку на Харків – зафіксовані два прямих удари в житловий будинок. Серед 17 постраждалих – вагітна та чотири дитини.
- Під обстрілом був Білгород-Дністровський район Одеської області. Минулося без жертв і постраждалих, проте є руйнації та пожежі на цивільних об'єктах. Пошкоджені будівлі ліцею, амбулаторії та центру творчості.