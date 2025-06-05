У Прилуках через ворожий удар загинула родина рятувальника: дружина, донька та онук

Наслідки атаки у Прилуках (Фото: ДСНС)

У Прилуках російський безпілотник влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини. Загинула його родина, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Загинула дружина пожежника, його донька – патрульна поліцейська та її однорічний син. Рятувальник цієї ночі разом з пожежно-рятувальною командою перебував на місцях ліквідації наслідків ударів ворога.

"Мої співчуття непоправній втраті. Вбивства та страждання цивільних – це стиль жорстокої Росії, для якої людські життя не мають жодної цінності. Загалом у Прилуках загинуло п'ятеро осіб, ще шість поранених", – сказав Клименко.

У Харкові, за його словами, ворог вдарив дронами по житлових кварталах на двох локаціях. Травм зазнали 18 осіб, серед яких четверо дітей. Клименко зазначив, що Росія свідомо бʼє по цивільних.

"Це – воєнний злочин. І за кожне вбите життя буде відповідальність. На полі бою. У міжнародних судах. На сторінках історії", – резюмував він.