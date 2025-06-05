У Прилуках оголосили День жалоби через масштабну атаку росіян

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

5 та 6 червня у Прилуках оголошено Днями жалоби на знак скорботи та з метою вшанування пам`яті загиблих внаслідок атаки Росії. Про це повідомив голова Прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернов в ефірі телемарафону.

За його словами, це була одна з наймасштабніших атак за останній час і найбільша кількість загиблих.

"Загинуло пʼять осіб – серед них дитина, якій був рік і чотири місяці. Вже сім осіб постраждали. Повністю знищено чотири будинки, пошкоджено багатоповерхові будинки", – розповів Володимир Чернов.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у Прилуках один із рятувальників прибув ліквідовувати наслідки просто до свого дому: виявилося, що саме туди влучив "шахед".

Загинули дружина, донька і його однорічний онук. Це вже 632-га вбита Росією дитина за час повномасштабної війни.

Як повідомив Центр протидії дезінформації, пропагандистські Telegram-канали поширюють дезінформацію про те, що російські дрони-камікадзе атакували "пункт розміщення Збройних Сил України".

Мета таких цинічних інформаційних вкидів росіян – виправдати удари по цивільних, приховати воєнний злочин і перекласти відповідальність на українську сторону.