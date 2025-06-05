Зеленський про атаку росіян на Херсонську ОДА: Абсолютно хворі істоти

Президент вкотре наголосив, що потрібна сила, щоб примусити Росію перестати руйнувати та вбивати

Зруйнована будівля Херсонської ОДА (Фото: Володимир Зеленський/Telegram)

Президент Володимир Зеленський відреагував на російську авіаційну атаку по Херсону 5 червня, унаслідок якої було зруйновано будівлю обласної державної адміністрації. Він назвав росіян "абсолютно хворими істотами".

"Херсон. Будівля обласної державної адміністрації. Російські військові її повністю зруйнували. Два удари авіабомбами. Цілеспрямовані удари, невипадкові. Жодного військового сенсу. Відверто руйнують життя. Абсолютно хворі істоти", – йдеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що потрібна сила, щоб примусити Росію перестати руйнувати та вбивати.

"І для всіх у світі очевидно, хто саме володіє такою силою, але досі її не застосовує заради миру. На жаль, не застосовує", – додав український президент.

Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Фото: Володимир Зеленський/Telegram

5 червня росіяни скинули КАБи на будівлю Херсонської ОДА. Після першого удару, близько 10:00, її було частково зруйновано.

О 15:54 очільник Херсонської ОВА Прокудін заявив про повторний удар – будівлю було знищено.