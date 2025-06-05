Росіяни знищили будівлю Херсонської ОДА – фото
Російські окупаційні війська завдали удару по Херсону, знищивши будівлю обласної державної адміністрації. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
"Росіяни знищили будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Інформацію щодо потерпілих уточнюємо", – йдеться у повідомленні.
Росіяни скинули КАБи на будівлю Херсонської ОДА. Після першого удару, близько 10:00 її було частково зруйновано. Також були пошкоджені й будинки та магазини, які розташовані поряд, повідомляв кореспондент Суспільного.
О 15:54 Прокудін заявив про повторний удар – будівлю було знищено.
- Загалом у ніч проти 5 червня російська армія атакувала Україну 103 ударними БпЛА і балістичною ракетою "Іскандер-М/KN-23".
- Також 5 червня росіяни скинули на середмістя Херсона чотири керовані авіабомби, внаслідок чого є руйнування будівлі обласної державної адміністрації.
- Цієї ж ночі Росія вдарила дронами по Прилуках. Внаслідок удару п'ятеро загиблих, зокрема дитина. Там оголосили 5 та 6 червня Дні жалоби.