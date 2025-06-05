Росіяни знищили будівлю Херсонської ОДА – фото

Росія завдала повторного удару керованими авіабомбами по будівлі Херсонської ОДА, після чого її було зруйновано

Фото: Олександр Прокудін/Telegram

Російські окупаційні війська завдали удару по Херсону, знищивши будівлю обласної державної адміністрації. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Росіяни знищили будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Інформацію щодо потерпілих уточнюємо", – йдеться у повідомленні.

Росіяни скинули КАБи на будівлю Херсонської ОДА. Після першого удару, близько 10:00 її було частково зруйновано. Також були пошкоджені й будинки та магазини, які розташовані поряд, повідомляв кореспондент Суспільного.

О 15:54 Прокудін заявив про повторний удар – будівлю було знищено.