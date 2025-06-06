Україна на випередження вдарила по аеродромах "Енгельс" та "Дягілево" в Росії

На "Енгельсі" у Саратовській області було уражено скупчення авіації противника, яка залишилась після операції "Павутина"

Наслідки удару по ''Енгельсу'' (Фото: соцмережі)

У ніч проти 6 червня Сили оборони атакували низку об’єктів військової інфраструктури на території країни-агресорки. Зокрема, було уражено аеродроми російської військової авіації "Енгельс" і "Дягілево", повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.

Зазначається, що на "Енгельсі" у Саратовській області було уражено скупчення авіації противника, яка залишилась після операції Служби безпеки України "Павутина".

Також уражено аеродром "Дягілево" у Рязанській області, де базуються повітряні заправники та винищувачі супроводу, які використовуються для забезпечення ракетних ударів по території України. Звідти ж здійснюють вильоти стратегічні бомбардувальники противника.

У Саратовській області українські військові влучили в щонайменше три резервуари з пально-мастильними матеріалами, що спричинило масштабну пожежу, яку досі не можуть погасити.

Окрім того, Сили оборони України атакували логістичний пункт 30 мотострілецького полку 72 мотострілецької дивізії армії РФ в районі Кульбаки Курської області. Результати цієї атаки також ще уточнюються.

1 червня 2025 року СБУ провела спецоперацію "Павутина", вразивши чотири стратегічні аеродроми Росії та 41 літак на них. Це 34% усіх російських стратегічних носіїв крилатих ракет, орієнтовна вартість яких становить $7 млрд.

Спецпосланець американського президента з питань України Кіт Келлог після цього заявив, що Києву потрібно продовжувати "сміливо" атакувати Росію.