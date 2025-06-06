Україна на випередження вдарила по аеродромах "Енгельс" та "Дягілево" в Росії
У ніч проти 6 червня Сили оборони атакували низку об’єктів військової інфраструктури на території країни-агресорки. Зокрема, було уражено аеродроми російської військової авіації "Енгельс" і "Дягілево", повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.
Зазначається, що на "Енгельсі" у Саратовській області було уражено скупчення авіації противника, яка залишилась після операції Служби безпеки України "Павутина".
Також уражено аеродром "Дягілево" у Рязанській області, де базуються повітряні заправники та винищувачі супроводу, які використовуються для забезпечення ракетних ударів по території України. Звідти ж здійснюють вильоти стратегічні бомбардувальники противника.
У Саратовській області українські військові влучили в щонайменше три резервуари з пально-мастильними матеріалами, що спричинило масштабну пожежу, яку досі не можуть погасити.
Окрім того, Сили оборони України атакували логістичний пункт 30 мотострілецького полку 72 мотострілецької дивізії армії РФ в районі Кульбаки Курської області. Результати цієї атаки також ще уточнюються.
- 1 червня 2025 року СБУ провела спецоперацію "Павутина", вразивши чотири стратегічні аеродроми Росії та 41 літак на них. Це 34% усіх російських стратегічних носіїв крилатих ракет, орієнтовна вартість яких становить $7 млрд.
- Спецпосланець американського президента з питань України Кіт Келлог після цього заявив, що Києву потрібно продовжувати "сміливо" атакувати Росію.