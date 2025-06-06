Вночі Росія запустила 407 дронів, 38 крилатих і шість балістичних ракет – попередні дані

Представник Повітряних сил Ігнат наголосив, що це попередня інформація і необхідно ще все ретельно підрахувати

Юрій Ігнат (Фото: Укрінформ)

У ніч проти 6 червня Росія атакувала Україну 407 безпілотниками, 38 крилатими ракетами повітряного і наземного базування, а також шістьма балістичними ракетами. Такі попередні дані в ефірі телемарафону озвучив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат.

Він наголосив, що це попередні дані, які Повітряні сили офіційно поки не оприлюднювали, тому що необхідно все ретельно підрахувати.

"Летить дуже багато засобів повітряного нападу. Щотижня фактично ми б’ємо рекорди за кількістю застосованих засобів. Сьогодні була і балістика, і крилаті ракети, і велика кількість ударних БпЛА та дронів-імітаторів", – зазначив він.

Більшість ракет – приблизно до 30 – було знищено силами протиповітряної оборони.

Також, попередньо, було збито до 200 ударних безпілотників. Ще 167 – локаційно втрачено.

Остаточні дані з'являться у зведенні Повітряних сил.

Здебільшого Росія атакувала з боку північних областей України. Звідти вся маса запущених росіянами БпЛА "йшла повзучим наступом" до західних регіонів.

Для знищення повітряних цілей за маршрутом було залучено зенітно-ракетні підрозділи, системи радіоелектронної боротьби, а також авіацію, зокрема F-16, Mirage-2000, які цієї ночі, за словами Ігната, відпрацювали доволі ефективно.