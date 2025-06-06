Ночью Россия запустила 407 дронов, 38 крылатых и шесть баллистических ракет – Игнат

Представитель Воздушных сил Игнат подчеркнул, что это предварительная информация и нужно еще все тщательно подсчитать

Юрий Игнат (Фото: Укринформ)

В ночь на 6 июня Россия атаковала Украину 407 беспилотниками, 38 крылатыми ракетами воздушного и наземного базирования, а также шестью баллистическими ракетами. Такие предварительные данные в эфире телемарафона озвучил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

Он подчеркнул, что это предварительные данные, которые Воздушные силы официально пока не обнародовали, потому что необходимо все тщательно подсчитать.

"Летит очень много средств воздушного нападения. Еженедельно фактически мы бьем рекорды по количеству применяемых средств. Сегодня была и баллистика, и крылатые ракеты, и большое количество ударных БпЛА и дронов-имитаторов", – отметил он.

Большинство ракет – примерно до 30 – были уничтожены силами противовоздушной обороны.

Также, предварительно, были сбиты до 200 ударных беспилотников. Еще 167 – локационно потеряно.

Окончательные данные появятся в сводке Воздушных сил.

В основном Россия атаковала со стороны северных областей Украины. Оттуда вся масса запущенных россиянами БпЛА "шла ползучим наступлением" к западным регионам.

Для уничтожения воздушных целей по маршруту были привлечены зенитно-ракетные подразделения, системы радиоэлектронной борьбы, а также авиация, в частности F-16, Mirage-2000, которые в эту ночь, по словам Игната, отработали достаточно эффективно.