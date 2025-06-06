Новая массированная атака РФ унесла жизни трех спасателей. Еще 14 ранены, есть "тяжелые"
В результате массированной комбинированной атаки россиян в ночь на 6 июня погибли трое спасателей, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Ночью ракеты и беспилотники целенаправленно били по гражданской и критической инфраструктуре.
Читайте также
В Киеве во время ликвидации последствий вражеских ударов погибли трое спасателей ГСЧС. Они работали под обстрелами, чтобы помочь людям.
Также пять спасателей травмированы во время тушения пожара в Тернопольской области.
В целом по Украине этой ночью в результате российской атаки, по данным ГСЧС, погибли три человека, еще около 40 – ранены. Однако мэр Киева Виталий Кличко сообщал о четырех жертвах в Киеве.
Позже в ГСЧС назвали имена погибших: Павел Езгор, Даниил Скадин, Андрей Ременный.
- Этой есть последствия обстрелов и в трех районах Киевской области, а также повреждения путей железной дороги.