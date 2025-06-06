Новая массированная атака РФ унесла жизни трех спасателей. Еще 14 ранены, есть "тяжелые"
Фото: ГСЧС

В результате массированной комбинированной атаки россиян в ночь на 6 июня погибли трое спасателей, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Ночью ракеты и беспилотники целенаправленно били по гражданской и критической инфраструктуре.

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В Киеве во время ликвидации последствий вражеских ударов погибли трое спасателей ГСЧС. Они работали под обстрелами, чтобы помочь людям.

Также пять спасателей травмированы во время тушения пожара в Тернопольской области.

В целом по Украине этой ночью в результате российской атаки, по данным ГСЧС, погибли три человека, еще около 40 – ранены. Однако мэр Киева Виталий Кличко сообщал о четырех жертвах в Киеве.

Позже в ГСЧС назвали имена погибших: Павел Езгор, Даниил Скадин, Андрей Ременный.

Новая массированная атака РФ унесла жизни трех спасателей. Еще 14 ранены, есть "тяжелые"
Новая массированная атака РФ унесла жизни трех спасателей. Еще 14 ранены, есть "тяжелые"
Новая массированная атака РФ унесла жизни трех спасателей. Еще 14 ранены, есть "тяжелые"
Новая массированная атака РФ унесла жизни трех спасателей. Еще 14 ранены, есть "тяжелые"
Фото: ГСЧС
Новая массированная атака РФ унесла жизни трех спасателей. Еще 14 ранены, есть "тяжелые"
Фото: ГСЧС
Новая массированная атака РФ унесла жизни трех спасателей. Еще 14 ранены, есть "тяжелые"
Фото: ГСЧС
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