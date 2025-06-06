Новая массированная атака РФ унесла жизни трех спасателей. Еще 14 ранены, есть "тяжелые"

Ночью Россия била "шахедами", баллистикой и крылатыми ракетами. Есть последствия во многих областях, на места попаданий сразу выезжали спасатели

Фото: ГСЧС

В результате массированной комбинированной атаки россиян в ночь на 6 июня погибли трое спасателей, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Ночью ракеты и беспилотники целенаправленно били по гражданской и критической инфраструктуре.

В Киеве во время ликвидации последствий вражеских ударов погибли трое спасателей ГСЧС. Они работали под обстрелами, чтобы помочь людям.

Также пять спасателей травмированы во время тушения пожара в Тернопольской области.

В целом по Украине этой ночью в результате российской атаки, по данным ГСЧС, погибли три человека, еще около 40 – ранены. Однако мэр Киева Виталий Кличко сообщал о четырех жертвах в Киеве.

Позже в ГСЧС назвали имена погибших: Павел Езгор, Даниил Скадин, Андрей Ременный.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС