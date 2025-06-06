Российские обстрелы повредили колеи в Киевской области: есть изменения в маршрутах поездов
Из-за новой массированной ракетно-дроновой атаки россиян в ночь на 6 июня есть последствия в трех районах Киевской области и повреждения путей на железной дороге. Об этом сообщили Киевская областная военная администрация и Укрзалізниця.
В Бучанском, Броварском, Бориспольском районах повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Выбиты окна, повреждены кровли. Обошлось без пострадавших.
Также обстрелом повреждены колеи в Киевской области. Ряд поездов трипольского направления будут следовать по резервному маршруту через Фастов (соответственно без остановки по станции Выдубичи).
В результате объезда следует ожидать задержку до 90 минут. Все отклонения от графика можно увидеть на портале uz-vezemo.
На Киев:
- 785/791 Кременчуг, Кропивницкий – Киев;
- 79 Днепр – Львов;
- 119 Днепр – Хелм;
- 37 Запорожье – Киев;
Из Киева:
- 732 Киев – Запорожье;
– 44 Ивано-Франковск – Черкассы.
- Также этой ночью под массированной ракетно-дроновой атакой был Киев. В столице Россия убила четырех человек, еще десятки – пострадали.
- Шесть ракет и 15 БпЛА россияне запустили по Луцку, частично разрушив там многоэтажку.