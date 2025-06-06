Российские обстрелы повредили колеи в Киевской области: есть изменения в маршрутах поездов

Есть последствия новой комбинированной российской атаки в трех районах Киевской области

Иллюстративное фото: Укрзалізниця

Из-за новой массированной ракетно-дроновой атаки россиян в ночь на 6 июня есть последствия в трех районах Киевской области и повреждения путей на железной дороге. Об этом сообщили Киевская областная военная администрация и Укрзалізниця.

В Бучанском, Броварском, Бориспольском районах повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Выбиты окна, повреждены кровли. Обошлось без пострадавших.

Также обстрелом повреждены колеи в Киевской области. Ряд поездов трипольского направления будут следовать по резервному маршруту через Фастов (соответственно без остановки по станции Выдубичи).

В результате объезда следует ожидать задержку до 90 минут. Все отклонения от графика можно увидеть на портале uz-vezemo.

На Киев:

- 785/791 Кременчуг, Кропивницкий – Киев;

- 79 Днепр – Львов;

- 119 Днепр – Хелм;

- 37 Запорожье – Киев;

Из Киева:

- 732 Киев – Запорожье;

– 44 Ивано-Франковск – Черкассы.