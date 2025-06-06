По Луцку Россия запустила шесть ракет и 15 дронов: частично разрушена многоэтажка – фото
В ночь на 6 июня Россия массированно атаковала Украину беспилотниками и ракетами, в результате чего есть попадание в многоквартирный дом в Луцке Об этом сообщили мэр города Игорь Полищук и глава Волынской областной военной администрации Иван Рудницкий.
Дом частично разрушен. Еще во многих домах ударной волной выбило окна. Повреждены государственные учреждения, отдельные учебные заведения, коммерческие объекты и авто.
Читайте также
Известно о пяти пострадавших. Люди из дома эвакуированы.
Всего во время атаки по Луцку враг применил 15 дронов и шесть ракет.
- Также этой ночью под массированной ракетно-дроновой атакой был Киев. В столице Россия убила четырех человек, еще десятки – пострадали.