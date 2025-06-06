По Луцьку Росія запустила шість ракет і 15 дронів: частково зруйновано багатоповерхівку – фото

Станом на ранок відомо про п'ятьох постраждалих

Луцьк (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У ніч проти 6 червня Росія масовано атакувала Україну безпілотниками й ракетами, внаслідок чого є влучання у багатоквартирний будинок в Луцьку Про це повідомили мер міста Ігор Поліщук і очільник Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький.

Будинок зазнав часткових руйнувань. Ще у багатьох будівлях ударною хвилею повибивало вікна. Пошкоджено державну установу, окремі навчальні заклади, комерційні обʼєкти та автівки.

Відомо про п’ятьох постраждалих. Людей з будинку евакуйовано.

Загалом під час атаки по Луцьку ворог застосував 15 дронів та шість ракет.

Фото: Telegram-канал Ігора Поліщука