По Луцьку Росія запустила шість ракет і 15 дронів: частково зруйновано багатоповерхівку – фото
Луцьк (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У ніч проти 6 червня Росія масовано атакувала Україну безпілотниками й ракетами, внаслідок чого є влучання у багатоквартирний будинок в Луцьку Про це повідомили мер міста Ігор Поліщук і очільник Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький.

Будинок зазнав часткових руйнувань. Ще у багатьох будівлях ударною хвилею повибивало вікна. Пошкоджено державну установу, окремі навчальні заклади, комерційні обʼєкти та автівки.

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Відомо про п’ятьох постраждалих. Людей з будинку евакуйовано.

Загалом під час атаки по Луцьку ворог застосував 15 дронів та шість ракет.

По Луцьку Росія запустила шість ракет і 15 дронів: частково зруйновано багатоповерхівку – фото
Фото: Telegram-канал Ігора Поліщука
  • Також цієї ночі під масованою ракетно-дроновою атакою був Київ. У столиці Росія вбила чотирьох людей, ще десятки – постраждали.
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