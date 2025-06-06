По Луцьку Росія запустила шість ракет і 15 дронів: частково зруйновано багатоповерхівку – фото
У ніч проти 6 червня Росія масовано атакувала Україну безпілотниками й ракетами, внаслідок чого є влучання у багатоквартирний будинок в Луцьку Про це повідомили мер міста Ігор Поліщук і очільник Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький.
Будинок зазнав часткових руйнувань. Ще у багатьох будівлях ударною хвилею повибивало вікна. Пошкоджено державну установу, окремі навчальні заклади, комерційні обʼєкти та автівки.
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Відомо про п’ятьох постраждалих. Людей з будинку евакуйовано.
Загалом під час атаки по Луцьку ворог застосував 15 дронів та шість ракет.
- Також цієї ночі під масованою ракетно-дроновою атакою був Київ. У столиці Росія вбила чотирьох людей, ще десятки – постраждали.