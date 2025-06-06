Київ опинився під новим обстрілом балістики й дронів. Росія вбила чотирьох людей

Станом на ранок відомо про 20 постраждалих і наслідки у різних локаціях столиці

Київ (Ілюстративний скриншот)

У ніч проти 6 червня Росія знову масовано атакувала Україну безпілотниками й ракетами, зокрема є наслідки у Києві. Про це повідомили мер столиці Віталій Кличко, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко і Держслужба з надзвичайних ситуацій.

ДСНС наголосила, що Київ опинився під черговим обстрілом БпЛА та балістики. Рятувальники гасили пожежі на різних локаціях, зокрема і в багатоповерхівці у Солом'янському і Голосіївському районах.

Станом на 06:27 у столиці внаслідок атаки ворога загинули чотири людини. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Постраждали 20 людей, 16 із них медики госпіталізували (інформація на 06:00).

О 01:28 Кличко повідомив, що на Оболоні працюють сили протиповітряної оборони.

Згодом був виклик медиків у Соломʼянський район і почалася пожежа внаслідок падіння уламків у Голосіївському районі.

О 01:44 на Оболоні знову працювала ППО.

Згодом був виклик медиків у Дарницький район. Палало на 17-му поверсі житлового будинку.

О 01:52 Кличко повідомив, що почалася пожежа у Соломʼянському районі на місці падіння уламків. Ще на одній локації – влучання уламків БпЛА.

О 02:23 знову були вибухи на Оболоні.

Пізніше мер повідомив про падіння уламків у Голосіївському (на територію нежитлової забудови поряд з АЗС) і Деснянському районах.

Ткаченко уточнив, що, попередньо, РФ завдала удару по звичайному закладу освіти в Соломʼянському районі.

Також унаслідок ворожої атаки пошкоджені колії метро між станціями "Дарниця" та "Лівобережна".

Були аварійні відключення світла на лівому березі в окремих мікрорайонах.