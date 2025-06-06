Київ опинився під новим обстрілом балістики й дронів. Росія вбила чотирьох людей
У ніч проти 6 червня Росія знову масовано атакувала Україну безпілотниками й ракетами, зокрема є наслідки у Києві. Про це повідомили мер столиці Віталій Кличко, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко і Держслужба з надзвичайних ситуацій.
ДСНС наголосила, що Київ опинився під черговим обстрілом БпЛА та балістики. Рятувальники гасили пожежі на різних локаціях, зокрема і в багатоповерхівці у Солом'янському і Голосіївському районах.
Станом на 06:27 у столиці внаслідок атаки ворога загинули чотири людини. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Постраждали 20 людей, 16 із них медики госпіталізували (інформація на 06:00).
О 01:28 Кличко повідомив, що на Оболоні працюють сили протиповітряної оборони.
Згодом був виклик медиків у Соломʼянський район і почалася пожежа внаслідок падіння уламків у Голосіївському районі.
О 01:44 на Оболоні знову працювала ППО.
Згодом був виклик медиків у Дарницький район. Палало на 17-му поверсі житлового будинку.
О 01:52 Кличко повідомив, що почалася пожежа у Соломʼянському районі на місці падіння уламків. Ще на одній локації – влучання уламків БпЛА.
О 02:23 знову були вибухи на Оболоні.
Пізніше мер повідомив про падіння уламків у Голосіївському (на територію нежитлової забудови поряд з АЗС) і Деснянському районах.
Ткаченко уточнив, що, попередньо, РФ завдала удару по звичайному закладу освіти в Соломʼянському районі.
Також унаслідок ворожої атаки пошкоджені колії метро між станціями "Дарниця" та "Лівобережна".
Були аварійні відключення світла на лівому березі в окремих мікрорайонах.
- У ніч проти 5 червня російська армія атакувала Україну 103 БпЛА і балістичною ракетою "Іскандер-М"/KN-23.
- Зокрема була атака по Прилуках на Чернігівщині. Там російські "шахеди" вбили сім'ю пожежника: дружину, доньку й однорічного онука. Росіяни після цього хизувались, що нібито "успішно" вдарили по особовому складу ЗСУ і по ТЦК.