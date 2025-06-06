Російські обстріли пошкодили колії на Київщині: є зміни в маршрутах поїздів

Є наслідки нової комбінованої російської атаки у трьох районах Київської області

Ілюстративне фото: Укрзалізниця

Через нову масовано ракетно-дронову атаку росіян у ніч проти 6 червня є наслідки у трьох районах Київської області і пошкодження колій на залізниці. Про це повідомили Київська обласна військова адміністрація й Укрзалізниця.

У Бучанському, Броварському, Бориспільському районах пошкоджено приватні будинки та господарські споруди. Вибито вікна, пошкоджено покрівлі. Минулося без постраждалих.

Також обстрілом пошкоджено колії на Київщині. Низка поїздів трипільського напрямку прямуватимуть резервним маршрутом через Фастів (відповідно без зупинки по станції Видубичі).

У результаті об'їзду слід очікувати затримку до 90 хвилин. Усі відхилення від графіка можна побачити на порталі uz-vezemo.

На Київ:

- 785/791 Кременчук, Кропивницький – Київ;

- 79 Дніпро – Львів;

- 119 Дніпро – Хелм;

- 37 Запоріжжя – Київ;

З Києва:

- 732 Київ – Запоріжжя;

- 44 Івано-Франківськ – Черкаси.