Нова масована атака Росії забрала життя трьох рятувальників. Ще 14 постраждали, є "важкі"
Внаслідок масованої комбінованої атаки росіян у ніч проти 6 червня загинули троє рятувальників, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Вночі ракети та безпілотники цілеспрямовано били по цивільній і критичній інфраструктурі.
У Києві під час ліквідації наслідків ворожих ударів загинули троє рятувальників ДСНС. Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям. Ще дев’ять надзвичайників отримали поранення. Є ті, хто у важкому стані, лікарі борються за їхні життя.
Також п’ять рятувальників травмовано під час гасіння пожежі на Тернопільщині. Їм надається медична допомога.
Загалом по Україні цієї ночі внаслідок російської атаки, за даними ДСНС, загинули троє людей, ще близько 40 – поранені. Однак мер Києва Віталій Кличко повідомляв про чотирьох жертв у Києві.
Пізніше у ДСНС назвали імена загиблих: Павло Єзгор, Данило Скадін, Андрій Ременний.
- Цієї ночі є наслідки обстрілів і в трьох районах Київської області, а також пошкодження колій залізниці.