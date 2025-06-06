Західні області потерпали від комбінованих ударів РФ. Тернопільщина пережила наймасованішу атаку
У ніч проти 6 червня Росія влаштувала масовану комбіновану атаку проти України, зокрема проти західних областей і столиці. Про наслідки повідомили на Тернопільщині, Львівщині, Хмельниччині і в Луцьку.
"Сьогодні ворог здійснив наймасовішу повітряну атаку на нашу область. Є багато влучань", – написав начальник Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода.
Зокрема по Тернополю РФ вгатила крилатими ракетами "Калібр" і "шахедами".
Станом на 07:22 ще триває ліквідація наслідків. За попередньою інформацією, пошкоджено промислову інфраструктуру місцевих підприємств.
Постраждали п’ять людей.
Станом на 08:00 у місті виявлено перевищення гранично допустимої концентрації вмісту деяких шкідливих речовин внаслідок пожеж через російську атаку. Рекомендується обмежене перебування на вулиці для дітей та людей літнього віку.
Також під ударом крилатих ракет і "шахедів" була Львівщина.
Пошкоджень зазнав промисловий обʼєкт у Дрогобицькому районі.
Крім того, у декількох селах під Львовом станом на ранок є проблеми з роботою ліній електропередач. На місці працює аварійна бригада Львівобленерго.
Минулося без жертв і постраждалих.
На Хмельниччині через комбіновану атаку РФ відомо про пошкодження приватного житлового будинку, двох господарських споруд, паркану та двох автомобілів.
Попередньо, без постраждалих.
По Луцьку Росія запустила шість ракет і 15 дронів, через що частково зруйновано багатоповерхівку.
Ще у багатьох будівлях ударною хвилею повибивало вікна. Пошкоджено державну установу, окремі навчальні заклади, комерційні обʼєкти та автівки.
- Також цієї ночі під масованою ракетно-дроновою атакою був Київ. У столиці Росія вбила чотирьох людей, ще десятки – постраждали.
- Є наслідки і в трьох районах Київської області, а також пошкодження колій залізниці.