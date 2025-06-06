Західні області потерпали від комбінованих ударів РФ. Тернопільщина пережила наймасованішу атаку

Наслідки атаки на Тернопільщині (Фото: ДСНС)

У ніч проти 6 червня Росія влаштувала масовану комбіновану атаку проти України, зокрема проти західних областей і столиці. Про наслідки повідомили на Тернопільщині, Львівщині, Хмельниччині і в Луцьку.

"Сьогодні ворог здійснив наймасовішу повітряну атаку на нашу область. Є багато влучань", – написав начальник Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода.

Зокрема по Тернополю РФ вгатила крилатими ракетами "Калібр" і "шахедами".

Станом на 07:22 ще триває ліквідація наслідків. За попередньою інформацією, пошкоджено промислову інфраструктуру місцевих підприємств.

Постраждали п’ять людей.

Станом на 08:00 у місті виявлено перевищення гранично допустимої концентрації вмісту деяких шкідливих речовин внаслідок пожеж через російську атаку. Рекомендується обмежене перебування на вулиці для дітей та людей літнього віку.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Також під ударом крилатих ракет і "шахедів" була Львівщина.

Пошкоджень зазнав промисловий обʼєкт у Дрогобицькому районі.

Крім того, у декількох селах під Львовом станом на ранок є проблеми з роботою ліній електропередач. На місці працює аварійна бригада Львівобленерго.

Минулося без жертв і постраждалих.

На Хмельниччині через комбіновану атаку РФ відомо про пошкодження приватного житлового будинку, двох господарських споруд, паркану та двох автомобілів.

Попередньо, без постраждалих.

По Луцьку Росія запустила шість ракет і 15 дронів, через що частково зруйновано багатоповерхівку.

Ще у багатьох будівлях ударною хвилею повибивало вікна. Пошкоджено державну установу, окремі навчальні заклади, комерційні обʼєкти та автівки.

Фото: Telegram-канал Ігора Поліщука