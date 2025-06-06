Поруч з аеродромом "Енгельс" уражено нафтобазу, яка забезпечувала його діяльність – відео

У ніч проти 6 червня було зафіксовано численні удари по трьох резервуарах із ПММ на території нафтобази "Комбінат Кристал"

Наслідки атаки на нафтобазу (Фото: соцмережі)

У ніч проти 6 червня Сили оборони уразили нафтобазу "Комбінат Кристал", розташовану в Саратовській області РФ. Вона забезпечувала дільність аеродрому "Енгельс", по якому також було завдано удару, повідомили у Силах безпілотних систем.

За словами військових, у районі цілей було зафіксовано щонайменше 15-20 вибухів. Фото та відео, опубліковані у місцевих Telegram-каналах, підтверджують численні удари по трьох резервуарах із ПММ на території "Кристалу". Після цього виникла велика пожежа, яку російські екстрені служби не змогли загасити.

Також є інформація про ураження елементів, що забезпечують роботу аеродрому. Результати атаки уточнюються.