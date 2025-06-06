Поруч з аеродромом "Енгельс" уражено нафтобазу, яка забезпечувала його діяльність – відео
Наслідки атаки на нафтобазу (Фото: соцмережі)

У ніч проти 6 червня Сили оборони уразили нафтобазу "Комбінат Кристал", розташовану в Саратовській області РФ. Вона забезпечувала дільність аеродрому "Енгельс", по якому також було завдано удару, повідомили у Силах безпілотних систем.

За словами військових, у районі цілей було зафіксовано щонайменше 15-20 вибухів. Фото та відео, опубліковані у місцевих Telegram-каналах, підтверджують численні удари по трьох резервуарах із ПММ на території "Кристалу". Після цього виникла велика пожежа, яку російські екстрені служби не змогли загасити. 

Також є інформація про ураження елементів, що забезпечують роботу аеродрому. Результати атаки уточнюються. 

"Комбінат Кристал" – це стратегічний об’єкт, що використовується як база для зберігання нафтопродуктів: бензину, дизельного та авіаційного палива, які забезпечують діяльність аеродрому стратегічних бомбардувальників "Енгельс-2". Це вже третій успішний удар по цьому об'єкту Силами безпілотних систем із початку 2025 року.

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