Поруч з аеродромом "Енгельс" уражено нафтобазу, яка забезпечувала його діяльність – відео

"Комбінат Кристал" – це стратегічний об’єкт, що використовується як база для зберігання нафтопродуктів: бензину, дизельного та авіаційного палива, які забезпечують діяльність аеродрому стратегічних бомбардувальників "Енгельс-2". Це вже третій успішний удар по цьому об'єкту Силами безпілотних систем із початку 2025 року.

🔥 Engels, the fire at the oil depot continues, one of the barrels detonated and a lake of fire formed. pic.twitter.com/0kzSf36N3P