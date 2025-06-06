Поруч з аеродромом "Енгельс" уражено нафтобазу, яка забезпечувала його діяльність – відео
У ніч проти 6 червня Сили оборони уразили нафтобазу "Комбінат Кристал", розташовану в Саратовській області РФ. Вона забезпечувала дільність аеродрому "Енгельс", по якому також було завдано удару, повідомили у Силах безпілотних систем.
За словами військових, у районі цілей було зафіксовано щонайменше 15-20 вибухів. Фото та відео, опубліковані у місцевих Telegram-каналах, підтверджують численні удари по трьох резервуарах із ПММ на території "Кристалу". Після цього виникла велика пожежа, яку російські екстрені служби не змогли загасити.
Також є інформація про ураження елементів, що забезпечують роботу аеродрому. Результати атаки уточнюються.
"Комбінат Кристал" – це стратегічний об’єкт, що використовується як база для зберігання нафтопродуктів: бензину, дизельного та авіаційного палива, які забезпечують діяльність аеродрому стратегічних бомбардувальників "Енгельс-2". Це вже третій успішний удар по цьому об'єкту Силами безпілотних систем із початку 2025 року.
🔥 Engels, the fire at the oil depot continues, one of the barrels detonated and a lake of fire formed. pic.twitter.com/0kzSf36N3P— MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) June 6, 2025
- 1 червня 2025 року СБУ провела спецоперацію "Павутина", вразивши чотири стратегічні аеродроми Росії та 41 літак на них. Це 34% усіх російських стратегічних носіїв крилатих ракет, орієнтовна вартість яких становить $7 млрд.
- Спецпосланець американського президента з питань України Кіт Келлог після цього заявив, що Києву потрібно продовжувати "сміливо" атакувати Росію.
- У ніч проти 6 червня Сили оборони атакували низку об’єктів військової інфраструктури на території країни-агресора. Зокрема, було уражено аеродроми російської військової авіації "Енгельс" і "Дягілево".