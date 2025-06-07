В Нижегородской области России произошел пожар на битумном заводе неподалеку от нефтеперерабатывающего завода компании "Лукойл", сообщают местные ресурсы и власти оккупантов. Причина неизвестна. На видео в начале новости есть нецензурная лексика, 18+.

Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ заявило, что в селе Опалиха под Кстовом загорелись емкости с битумом, произошел разлив вещества на 100 кв. м.

Оккупанты пишут, что открытое возгорание было ликвидировано на 4000 кв. м.

Точные причины инцидента неизвестны.

Фото: ресурс оккупантов

Фото: ресурс оккупантов

Фото: ресурс оккупантов

Фото: ресурс оккупантов

Фото: ресурс оккупантов

Фото: МЧС России

Фото: МЧС России

Недалеко от битумного завода расположен завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", являющийся одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в России.