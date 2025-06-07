В РФ произошел большой пожар на битумном заводе рядом с объектом Лукойла – видео, фото
В Нижегородской области России произошел пожар на битумном заводе неподалеку от нефтеперерабатывающего завода компании "Лукойл", сообщают местные ресурсы и власти оккупантов. Причина неизвестна. На видео в начале новости есть нецензурная лексика, 18+.
Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ заявило, что в селе Опалиха под Кстовом загорелись емкости с битумом, произошел разлив вещества на 100 кв. м.
Оккупанты пишут, что открытое возгорание было ликвидировано на 4000 кв. м.
Точные причины инцидента неизвестны.
Недалеко от битумного завода расположен завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", являющийся одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в России.
- 29 января собеседник LIGA.net в ГУР сообщил, что дроны спецслужбы поразили российскую нефтебазу Лукойла в Кстово.