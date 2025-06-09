Генштаб подтвердил поражение завода в Чебоксарах, производящего навигационное оборудование

Завод "ВНИИР-Прогресс" (Фото: wikipedia)

Завод "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах поражен Силами обороны. Есть минимум два попадания, на предприятии возник пожар, сообщил Генштаб.

Силы беспилотных систем во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили мощности АО "ВНИИР-Прогресс" ООО "АБС Электро".

"Подтверждено поражение объекта по меньшей мере двумя БпЛА и последующий масштабный пожар. Результаты поражения уточняются", – отметили в Генштабе.

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Этот завод является частью военно-промышленного комплекса России. Он занимался производством навигационного оборудования, в частности адаптивных антенн "Комета", которые используются в "шахедах", унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК) для управляемых авиабомб (КАБ) и другом высокоточном вооружении.

Кроме того, был введен план "Ковер" в аэропортах Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова.

"Удары по объектам, обеспечивающим вооруженную агрессию Российской Федерации, будут продолжаться до полного ее прекращения против Украины", – подчеркнули в Генштабе.