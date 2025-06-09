В Чебоксарах заявили об атаке дронов. Мог пострадать завод-партнер Минобороны РФ – видео

Предположительно атака по "ВНИИР-Проресс" (Фото: ресурсы оккупантов)

В Чувашской республике России дроны якобы атаковали город Чебоксары. Два из них "упали" на территории завода АО "ВНИИР-Прогресс", который сотрудничает с Минобороны России, он остановил работу, сообщил глава республики Олег Николаев.

По его словам, утром 9 июня в регионе якобы была зафиксирована атака дронов. Информации о жертвах и пострадавших нет.

Николенко заявил, что на территории завода ВНИИР "упали" два дрона в результате чего предприятие приняло решение приостановить производство для "обеспечения безопасности сотрудников". Еще по одному дрону упало якобы в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов.

Глава региона заявил, что ситуация под контролем, а все необходимые службы "работают в усиленном режиме".

В то же время российские Telegram-каналы публикуют момент "падения" одного из дронов, предварительно, по территории завода ВНИИР. На территории предприятия, вероятно, вспыхнул пожар.

Завод "ВНИИР-Прогресс" занимается разработкой и производством электрооборудования и сотрудничает с Минобороны России. В частности, выпускает приемники спутникового сигнала "Комета" для защиты дронов от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Приемник "Комета" (Фото: ресурсы оккупантов)