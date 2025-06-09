В Чебоксарах заявили об атаке дронов. Мог пострадать завод-партнер Минобороны РФ – видео
В Чувашской республике России дроны якобы атаковали город Чебоксары. Два из них "упали" на территории завода АО "ВНИИР-Прогресс", который сотрудничает с Минобороны России, он остановил работу, сообщил глава республики Олег Николаев.
По его словам, утром 9 июня в регионе якобы была зафиксирована атака дронов. Информации о жертвах и пострадавших нет.
Николенко заявил, что на территории завода ВНИИР "упали" два дрона в результате чего предприятие приняло решение приостановить производство для "обеспечения безопасности сотрудников". Еще по одному дрону упало якобы в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов.
Глава региона заявил, что ситуация под контролем, а все необходимые службы "работают в усиленном режиме".
В то же время российские Telegram-каналы публикуют момент "падения" одного из дронов, предварительно, по территории завода ВНИИР. На территории предприятия, вероятно, вспыхнул пожар.
Завод "ВНИИР-Прогресс" занимается разработкой и производством электрооборудования и сотрудничает с Минобороны России. В частности, выпускает приемники спутникового сигнала "Комета" для защиты дронов от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
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