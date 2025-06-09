У Чебоксарах заявили про атаку дронів. Міг постраждати завод-партнер Міноборони РФ – відео

Завод на тлі вибухів зупинив роботу, щоб "забезпечити безпеку робітників"

Імовірно атака по "ВНДІР-Прорес" (Фото: ресурси окупантів)

У Чуваській республіці Росії дрони нібито атакували місто Чебоксари. Два з них "упали" на території заводу АТ "ВНДІР-Прогрес", який співпрацює з Міноборони Росії, він зупинив роботу, повідомив голова республіки Олег Ніколаєв.

За його словами, вранці 9 червня в регіоні нібито було зафіксовано атаку дронів. Інформації про жертв і постраждалих немає.

Ніколенко заявив, що на території заводу ВНДІР "упали" два дрони, внаслідок чого підприємство прийняло рішення призупинити виробництво для "забезпечення безпеки співробітників". Ще по одному дрону впало нібито в полях Чебоксарського та Червоноармійського муніципальних округів.

Глава регіону заявив, що ситуація під контролем, а всі необхідні служби "працюють у посиленому режимі".

Водночас російські Telegram-канали публікують момент "падіння" одного з дронів, попередньо по території заводу ВНДІР. На території підприємства, ймовірно, спалахнула пожежа.

Завод "ВНДІР-Прогрес" займається розробкою й виробництвом електрообладнання та співпрацює з Міноборони Росії. Зокрема, випускає приймачі супутникового сигналу "Комета" для захисту дронів від засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Приймач "Комета" (Фото: ресурси окупантів)