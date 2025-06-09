Генштаб підтвердив ураження заводу в Чебоксарах, який виробляє навігаційне обладнання

Завод "ВНДІР-Прогрес" (Фото: wikipedia)

Завод "ВНДІР-Прогрес" у Чебоксарах уражено Силами оборони. Є щонайменше два влучання, на підприємстві виникла пожежа, повідомив Генштаб.

Сили безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили потужності АТ "ВНДІР-Прогрес" ТОВ "АБС Електро".

"Підтверджено ураження об’єкта щонайменше двома БпЛА та подальшу масштабну пожежу. Результати ураження уточнюються", – зазначили в Генштабі.

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Цей завод є частиною військово-промислового комплексу Росії. Він займався виробництвом навігаційного обладнання, зокрема, адаптивних антен "Комета", які використовуються в "шахедах", уніфікованих модулях планування і корекції (УМПК) для керованих авіабомб (КАБ) та іншому високоточному озброєнні.

Окрім цього, був введений план "Килим" в аеропортах Казані, Нижнього Новгорода, Саратова та Тамбова.

"Удари по об’єктах, які забезпечують збройну агресію Російської Федерації, триватимуть до повного її припинення проти України", – підкреслили в Генштабі.