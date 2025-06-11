ВСУ поразили Тамбовский пороховой завод. Было громко в Воронежской и Курской областях

Это один из основных объектов военно-промышленного комплекса РФ, который вовлечен в вооруженную агрессию против Украины

Тамбовский пороховый завод (Фото: ресурс окупантов)

В ночь на 11 июня Силы обороны нанесли удар по ряду важных объектов на территории России, в том числе был поражен Тамбовский пороховой завод. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Удары были нанесены в рамках снижения потенциала россиян по изготовлению взрывчатых материалов и использованию боеприпасов.

В операции участвовали Силы беспилотных систем ВСУ по взаимодействию с другими подразделениями Сил обороны.

По данным Генштаба, зафиксировано поражение мощностей Тамбовского порохового завода, который находится в российском городе Котовск, и горение на его территории. Это один из основных объектов военно-промышленного комплекса РФ, который вовлечен в вооруженную агрессию против Украины.

Там производится порох для различных видов стрелкового оружия, артиллерийских и реактивных систем, а также колоксилин, который применяется в создании различных взрывчатых веществ.

Кроме этого, зафиксированы взрывы в районах склада боекомплекта 106-й воздушно-десантной дивизии в Курской области и склада аэродрома "Бутурлиновка" в Воронежской области России. Результаты огневого поражения уточняются.

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