"Где ПВО?!" В Тамбовскую область прилетели беспилотники – видео пожара и взрывов
В ночь на 11 июня Россия оказалась под атакой беспилотников, в частности взрывалось и горело в городе Котовск Тамбовской области, где находится пороховой завод. Об этом сообщили российские пропагандисты и губернатор Евгений Первышов.
Губернатор не признал ударов непосредственно по заводу, а заявил о якобы отраженной массированной дроновой атаке на Котовск.
По его словам, из-за падения "одного из сбитых" БпЛА возникло возгорание. Где именно – не сказал.
Минобороны РФ отчитывается о 32 якобы сбитых или перехваченных БпЛА за ночь: 16 – над Воронежской областью, восьми – над Курской, пяти – над Тамбовской, двух – над Ростовской и одного – у побережья временно оккупированного Крыма.
В то же время российские пропагандисты распространяют видео от местных, где они заявляют об ударе по Тамбовскому пороховому заводу.
На кадрах зафиксированы возгорания, звуки детонации и антидроновой работы, а также слышна сирена.
На одном из роликов местный, наблюдая за движущимся к цели дроном, возмущается отсутствием работы российской противовоздушной работы.
Осторожно, в видео есть ненормативная лексика.
- Это уже не первая атака на Тамбовский пороховой завод. Там взрывалось и горело дважды в 2023 году.
- В январе 2024 года завод успешно поразили дроны Главного управления разведки Минобороны.