"Где ПВО?!" В Тамбовскую область прилетели беспилотники – видео пожара и взрывов

Местные утверждают, что под атакой оказался Тамбовский пороховой завод. Украина уже неоднократно била по нему и раньше

Тамбовский пороховой завод (Фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 11 июня Россия оказалась под атакой беспилотников, в частности взрывалось и горело в городе Котовск Тамбовской области, где находится пороховой завод. Об этом сообщили российские пропагандисты и губернатор Евгений Первышов.

Губернатор не признал ударов непосредственно по заводу, а заявил о якобы отраженной массированной дроновой атаке на Котовск.

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По его словам, из-за падения "одного из сбитых" БпЛА возникло возгорание. Где именно – не сказал.

Минобороны РФ отчитывается о 32 якобы сбитых или перехваченных БпЛА за ночь: 16 – над Воронежской областью, восьми – над Курской, пяти – над Тамбовской, двух – над Ростовской и одного – у побережья временно оккупированного Крыма.

В то же время российские пропагандисты распространяют видео от местных, где они заявляют об ударе по Тамбовскому пороховому заводу.

На кадрах зафиксированы возгорания, звуки детонации и антидроновой работы, а также слышна сирена.

На одном из роликов местный, наблюдая за движущимся к цели дроном, возмущается отсутствием работы российской противовоздушной работы.

Осторожно, в видео есть ненормативная лексика.