"Где ПВО?!" До Тамбовської області прилетіли безпілотники – відео пожежі та вибухів
У ніч проти 11 червня Росія опинилася під атакою безпілотників, зокрема вибухало і горіло у місті Котовськ Тамбовської області, де розташовано пороховий завод. Про це повідомили російські пропагандисти і губернатор Євген Первишов.
Губернатор не визнав ударів безпосередньо по заводу, а заявив про нібито відбиту масовану дронову атаку на Котовськ.
За його словами, через падіння "одного зі збитих" БпЛА виникло займання. Де саме – не сказав.
Міноборони РФ звітує про 32 нібито збитих або перехоплених БпЛА за ніч: 16 – над Воронезькою областю, вісім – над Курською, п'ять – над Тамбовською, два – над Ростовською і один – біля узбережжя тимчасово окупованого Криму.
Водночас російські пропагандисти поширюють відео від місцевих, де ті заявляють про удар по Тамбовському пороховому заводу.
На кадрах зафіксовано займання, звуки детонації й антидронової роботи, також чути сирену.
На одному з роликів місцевий, спостерігаючи за дроном, що рухається до цілі, обурюється відсутністю роботи російської протиповітряної роботи.
Обережно, у відео є ненормативна лексика.
- Це вже не перша атака на Тамбовський пороховий завод. Там вибухало і горіло двічі у 2023 році.
- У січні 2024-го завод успішно уразили дрони Головного управління розвідки Міноборони.