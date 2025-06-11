"Где ПВО?!" До Тамбовської області прилетіли безпілотники – відео пожежі та вибухів

Місцеві стверджують, що під атакою опинився Тамбовський пороховий завод. Україна вже неодноразово била по ньому і раніше

Тамбовський пороховий завод (Фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 11 червня Росія опинилася під атакою безпілотників, зокрема вибухало і горіло у місті Котовськ Тамбовської області, де розташовано пороховий завод. Про це повідомили російські пропагандисти і губернатор Євген Первишов.

Губернатор не визнав ударів безпосередньо по заводу, а заявив про нібито відбиту масовану дронову атаку на Котовськ.

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За його словами, через падіння "одного зі збитих" БпЛА виникло займання. Де саме – не сказав.

Міноборони РФ звітує про 32 нібито збитих або перехоплених БпЛА за ніч: 16 – над Воронезькою областю, вісім – над Курською, п'ять – над Тамбовською, два – над Ростовською і один – біля узбережжя тимчасово окупованого Криму.

Водночас російські пропагандисти поширюють відео від місцевих, де ті заявляють про удар по Тамбовському пороховому заводу.

На кадрах зафіксовано займання, звуки детонації й антидронової роботи, також чути сирену.

На одному з роликів місцевий, спостерігаючи за дроном, що рухається до цілі, обурюється відсутністю роботи російської протиповітряної роботи.

Обережно, у відео є ненормативна лексика.