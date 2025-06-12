Україна розкритикувала країни, що привітали окупантів із Днем Росії

Сибіга не уточнив, кого має на увазі, але раніше з таким привітанням виступив держсекретар США

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розкритикував країни, які привітали РФ з Днем Росії. Таку заяву він зробив перед міністерською зустріччю у форматі "Веймар+" у Римі, що транслювало медіа DRM News.

"І ви знаєте, мені як міністру країни, яка воює, сьогодні вранці було особливо неприємно читати публічні привітання деяких країн на адресу російського агресора. Які публічно вітали Росію з національним святом. Вітали країну-агресорку", – розповів посадовець.

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За його словами, не може бути "жодного винагородження агресії та країни-агресорки". Сибіга не уточнив, які саме країни він має на увазі.

Водночас напередодні, його американський колега Марко Рубіо привітав народ країни-агресорки з Днем Росії.

"Сполучені Штати залишаються відданими підтримці російського народу, який продовжує реалізовувати своє прагнення до світлого майбутнього. Ми також користуємося цією можливістю, щоб підтвердити прагнення США до конструктивної взаємодії з РФ задля досягнення тривалого миру між Росією та Україною. Ми сподіваємося, що мир сприятиме розвитку більш взаємовигідних відносин між нашими країнами", – йдеться у заяві держсекретаря.