ГУР здійснило кібератаку на найбільший інтернет-провайдер Сибіру – джерело

На ресурсах окупантів шириться лист нібито від хакерів – "привітання" з так званим Днем Росії

Ілюстративне фото: ГУР

Головне управління розвідки за підтримки кіберактивістів паралізувало роботу найбільшого сибірського інтенет-провайдера "Орион Телеком". Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у спецслужбі.

За його словами, мережі цього провайдера активно використовувалися російськими силовиками для війни проти України.

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Без зв'язку залишилося закрите місто, що спеціалізується на видобутку урану, оскільки "Орион Телеком" був там єдиним провайдером, зауважив співрозмовник.

"Від самого ранку місцеві пабліки Красноярська, Іркутська, Братська та Абакану рясніють скаргами невдоволених росіян, що скаржаться на відсутність інтернету та телебачення. В місцевих телеграм-групах поширюється лист нібито від українських хакерів на адресу інтернет-провайдера. "С праздником, неуважаемые россияне, скоро вы будете жить в каменном веке, а мы вам поможем. Слава Украине". Лист підписаний активістами хакерської групи "BO Team", – розповів конфідент.

Скриншот: співрозмовник LIGA.net

У самому "Орион Телеком" підтвердили технічні проблеми через "потужну DDoS-атаку" й обіцяють відновити сервіс упродовж дня.

Співрозмовник LIGA.net розповів, що завдяки кібератаці було виведено з ладу 370 серверів та приблизно 500 мережевих комутаторів, а також стерто резервні дані: "Це не дозволить провайдеру швидко відновити роботу".

Також про проблеми з провайдером писали ресурси окупантів та росіяни у соцмережах. Окрім "Ориону", про DDos-атаку на сайт та застосунок повідомляла російська залізниця (РЖД).

Скриншот: співрозмовник LIGA.net

Скриншот: співрозмовник LIGA.net

Скриншот: співрозмовник LIGA.net