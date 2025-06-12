ГУР здійснило кібератаку на найбільший інтернет-провайдер Сибіру – джерело
Головне управління розвідки за підтримки кіберактивістів паралізувало роботу найбільшого сибірського інтенет-провайдера "Орион Телеком". Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у спецслужбі.
За його словами, мережі цього провайдера активно використовувалися російськими силовиками для війни проти України.
Без зв'язку залишилося закрите місто, що спеціалізується на видобутку урану, оскільки "Орион Телеком" був там єдиним провайдером, зауважив співрозмовник.
"Від самого ранку місцеві пабліки Красноярська, Іркутська, Братська та Абакану рясніють скаргами невдоволених росіян, що скаржаться на відсутність інтернету та телебачення. В місцевих телеграм-групах поширюється лист нібито від українських хакерів на адресу інтернет-провайдера. "С праздником, неуважаемые россияне, скоро вы будете жить в каменном веке, а мы вам поможем. Слава Украине". Лист підписаний активістами хакерської групи "BO Team", – розповів конфідент.
У самому "Орион Телеком" підтвердили технічні проблеми через "потужну DDoS-атаку" й обіцяють відновити сервіс упродовж дня.
Співрозмовник LIGA.net розповів, що завдяки кібератаці було виведено з ладу 370 серверів та приблизно 500 мережевих комутаторів, а також стерто резервні дані: "Це не дозволить провайдеру швидко відновити роботу".
Також про проблеми з провайдером писали ресурси окупантів та росіяни у соцмережах. Окрім "Ориону", про DDos-атаку на сайт та застосунок повідомляла російська залізниця (РЖД).
- 2 травня співрозмовник LIGA.net розповів, що кіберфахівці ГУР атакували інфраструктуру великих російських інтернет-провайдерів, зокрема компанії "СибСети", внаслідок чого тисячі користувачів опинилися без доступу до мережі.
- 4 червня співбесідник LIGA.net повідомив, що розвідники здійснили кібератаку на ресурси конструкторського бюро "Туполєв" та отримали доступ до критично важливих даних виробника стратегічної авіації.