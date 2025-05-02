Українська розвідка "поклала" сервери російських провайдерів – джерело

Хакерська атака (Фото: EPA)

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони атакували інфраструктуру великих російських інтернет-провайдерів, зокрема компанії "СибСети", внаслідок чого тисячі користувачів опинилися без доступу до всесвітньої мережі. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в українській розвідці.

З 30 квітня до 2 травня у російських так званих медіа та пабліках фіксуються численні звернення та скарги користувачів, які не можуть скористатися послугами інтернет-провайдерів.

Зокрема, внаслідок DDOS-атак було перевантажено та виведено з ладу сервери чотирьох філіалів компанії у Сибіру, а саме в Новосибірську, Новокузнецьку, Кемерово та Красноярську.

Представники інтернет-провайдерів підтверджують факт потужної DDOS-атаки, фіксують збої в роботі "особистого кабінету" та мобільного застосунку "Мои СибСети", а також закликають користувачів припинити скаржитися, адже таким чином перевантажується ще й телефонна лінія.

Довідка Телеком-оператор "СибСети" ("Сибирские Сети") заснований у 2004 році та надає послуги з доступу до широкосмугового інтернету, IP-телефонії та цифрового телебачення. Працює у 39 містах Сибіру. Телеком-оператор "СибСети" ("Сибирские Сети") заснований у 2004 році та надає послуги з доступу до широкосмугового інтернету, IP-телефонії та цифрового телебачення. Працює у 39 містах Сибіру.

Наприкінці січня 2025 року ГУР здійснило кібератаку на інфраструктуру Газпрому.

У лютому ГУР та Збройні Сили здійснили хакерську атаку на нафтогазовий сектор Росії.

26 березня 2025 року одна з найбільших російських нафтових компаній "Лукойл" зазнала масштабної хакерської атаки.