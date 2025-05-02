Українська розвідка "поклала" сервери російських провайдерів – джерело
Кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони атакували інфраструктуру великих російських інтернет-провайдерів, зокрема компанії "СибСети", внаслідок чого тисячі користувачів опинилися без доступу до всесвітньої мережі. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в українській розвідці.
З 30 квітня до 2 травня у російських так званих медіа та пабліках фіксуються численні звернення та скарги користувачів, які не можуть скористатися послугами інтернет-провайдерів.
Зокрема, внаслідок DDOS-атак було перевантажено та виведено з ладу сервери чотирьох філіалів компанії у Сибіру, а саме в Новосибірську, Новокузнецьку, Кемерово та Красноярську.
Представники інтернет-провайдерів підтверджують факт потужної DDOS-атаки, фіксують збої в роботі "особистого кабінету" та мобільного застосунку "Мои СибСети", а також закликають користувачів припинити скаржитися, адже таким чином перевантажується ще й телефонна лінія.
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