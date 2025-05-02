Украинская разведка "положила" серверы российских провайдеров – источник

Хакерская атака (Фото: EPA)

Киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны атаковали инфраструктуру крупных российских интернет-проводников, в том числе компании "СибСеты", в результате чего тысячи пользователей оказались без доступа к всемирной сети. Об этом LIGA.net сообщил источник в украинской разведке.

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С 30 апреля по 2 мая в российских медиа и пабликах фиксируются многочисленные обращения и жалобы пользователей, которые не могут воспользоваться услугами интернет-провайдеров.

В частности, в результате DDOS-атак были перегружены и выведены из строя сервера четырех филиалов компании в Сибири, а именно в Новосибирске, Новокузнецке, Кемерово и Красноярске.

Представители интернет-провайдеров подтверждают факт мощной DDOS-атаки, фиксируют сбои в работе "личного кабинета" и мобильного приложения "Мои СибСеты", а также призывают пользователей прекратить жаловаться, ведь таким образом перегружается еще и телефонная линия.

Справка Телеком-оператор "СибСеты" ("Сибирские Сети") основан в 2004 году и предоставляет услуги по доступу к широкополосному интернету, IP-телефонии и цифровому телевидению. Работает в 39 городах Сибири. Телеком-оператор "СибСеты" ("Сибирские Сети") основан в 2004 году и предоставляет услуги по доступу к широкополосному интернету, IP-телефонии и цифровому телевидению. Работает в 39 городах Сибири.

В конце января 2025 ГУР осуществило кибератаку на инфраструктуру Газпрома.

В феврале ГУР и Вооруженные Силы совершили хакерскую атаку на нефтегазовый сектор России.

26 марта 2025 года одна из крупнейших российских нефтяных компаний "Лукойл" подверглась масштабной хакерской атаке.