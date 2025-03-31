Сайт метро Москвы взломали и разместили на нем сообщение Укрзалізниці о сбое
Московское метро (Фото: Yuri Kochetkov/EPA)

31 марта сайт метро Москвы подвергся кибератаке, во время которой на ресурсе разместили сообщение Укрзалізниці о сбое в работе онлайн-систем. Об этом написало российское пропагандистское медиа РБК.

Размещенное на сайте московского метро сообщение идентично тому, которое Укрзалізниця опубликовала после массированной кибератаки 23 марта.

Сайт метро Москвы взломали и разместили на нем сообщение Укрзалізниці о сбое
Скриншот: одно из российских пропагандистских изданий

По информации сервиса Downdetector, на сбои в работе программы "Метро Москвы" россияне стали жаловаться утром.

Сайт метро Москвы взломали и разместили на нем сообщение Укрзалізниці о сбое

В частности, через личный кабинет было невозможно пополнить карту "Тройка", которая используется для бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте Москвы.

Также произошел сбой в работе приложения метро Москвы. В департаменте транспорта Москвы объяснили сбой "проведением технических работ".

  • В конце января 2025 года ГУР осуществило кибератаку на инфраструктуру Газпрома.
  • В феврале ГУР и Вооруженные Силы осуществили хакерскую атаку на нефтегазовый сектор России.
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