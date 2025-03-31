Сайт метро Москвы взломали и разместили на нем сообщение Укрзалізниці о сбое
31 марта сайт метро Москвы подвергся кибератаке, во время которой на ресурсе разместили сообщение Укрзалізниці о сбое в работе онлайн-систем. Об этом написало российское пропагандистское медиа РБК.
Размещенное на сайте московского метро сообщение идентично тому, которое Укрзалізниця опубликовала после массированной кибератаки 23 марта.
По информации сервиса Downdetector, на сбои в работе программы "Метро Москвы" россияне стали жаловаться утром.
В частности, через личный кабинет было невозможно пополнить карту "Тройка", которая используется для бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте Москвы.
Также произошел сбой в работе приложения метро Москвы. В департаменте транспорта Москвы объяснили сбой "проведением технических работ".
- В конце января 2025 года ГУР осуществило кибератаку на инфраструктуру Газпрома.
- В феврале ГУР и Вооруженные Силы осуществили хакерскую атаку на нефтегазовый сектор России.