Сайт метро Москви зламали та розмістили на ньому повідомлення Укрзалізниці про збій
Московське метро (Фото: Yuri Kochetkov/EPA)

31 березня сайт метро Москви зазнав кібератаки, під час якої на ресурсі розмістили повідомлення Укрзалізниці про збій у роботі онлайн-систем. Про це написало російське пропагандистське медіа РБК.

Розміщене на сайті московського метро повідомлення ідентичне тому, яке Укрзалізниця опублікувала після масованої кібератаки 23 березня.

Сайт метро Москви зламали та розмістили на ньому повідомлення Укрзалізниці про збій
Скриншот: одне з російських пропагандистських видань

За інформацією сервісу Downdetector, на збої в роботі програми "Метро Москвы" росіяни стали скаржитися вранці.

Сайт метро Москви зламали та розмістили на ньому повідомлення Укрзалізниці про збій

Зокрема, через особистий кабінет було неможливо поповнити карту "Тройка", яка використовується для безконтактної оплати проїзду в громадському транспорті Москви.

Також стався збій у роботі застосунку метро Москви. У департаменті транспорту Москви пояснили збій "проведенням технічних робіт".

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