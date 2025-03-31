Сайт метро Москви зламали та розмістили на ньому повідомлення Укрзалізниці про збій

31 березня зламали сайт метро Москви. На ньому з'явилося повідомлення Укрзалізниці про збій

Московське метро (Фото: Yuri Kochetkov/EPA)

31 березня сайт метро Москви зазнав кібератаки, під час якої на ресурсі розмістили повідомлення Укрзалізниці про збій у роботі онлайн-систем. Про це написало російське пропагандистське медіа РБК.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Розміщене на сайті московського метро повідомлення ідентичне тому, яке Укрзалізниця опублікувала після масованої кібератаки 23 березня.

Скриншот: одне з російських пропагандистських видань

За інформацією сервісу Downdetector, на збої в роботі програми "Метро Москвы" росіяни стали скаржитися вранці.

Зокрема, через особистий кабінет було неможливо поповнити карту "Тройка", яка використовується для безконтактної оплати проїзду в громадському транспорті Москви.

Також стався збій у роботі застосунку метро Москви. У департаменті транспорту Москви пояснили збій "проведенням технічних робіт".

Наприкінці січня 2025 року ГУР здійснило кібератаку на інфраструктуру Газпрому.

У лютому ГУР та Збройні Сили здійснили хакерську атаку на нафтогазовий сектор Росії.