Сайт метро Москви зламали та розмістили на ньому повідомлення Укрзалізниці про збій
31 березня сайт метро Москви зазнав кібератаки, під час якої на ресурсі розмістили повідомлення Укрзалізниці про збій у роботі онлайн-систем. Про це написало російське пропагандистське медіа РБК.
Розміщене на сайті московського метро повідомлення ідентичне тому, яке Укрзалізниця опублікувала після масованої кібератаки 23 березня.
За інформацією сервісу Downdetector, на збої в роботі програми "Метро Москвы" росіяни стали скаржитися вранці.
Зокрема, через особистий кабінет було неможливо поповнити карту "Тройка", яка використовується для безконтактної оплати проїзду в громадському транспорті Москви.
Також стався збій у роботі застосунку метро Москви. У департаменті транспорту Москви пояснили збій "проведенням технічних робіт".