Квитки тільки через касу: в IT-системі Укрзалізниці стався збій

Фото: Укрзалізниця

Вранці 23 березня через технічний збій в IT-системі Укрзалізниці тимчасово не працюють онлайн-сервіси, придбати квитки через мобільний застосунок чи сайт зараз неможливо. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

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"Зокрема, тимчасово не працює продаж квитків через застосунок і сайт, онлайн сервіси замовлення послуг і довідкові послуги", – йдеться у повідомленні.

Компанія вже розв'язує проблему. У касах на вокзалах працює додаткова кількість працівників.

"Для зв’язку з нами використовуйте сторінки Укрзалізниці у соціальних мережах", – додали у пресслужбі.

ДОПОВНЕНО о 10:49. Укрзалізниця додала, що якщо ваш заздалегідь придбаний квиток не підвантажується у застосунку, перевірте пошту — там є PDF-дублікат.

"На час роботи над відновленнями онлайн-сервісів, ми тимчасово відкриваємо продаж квитків у касах вокзалів на всі міжнародні рейси, що відправляються 23 та 24 березня. Ці квитки будуть доступні в усіх міжнародних касах вокзалів з 10:00 до моменту відновлення систем", – повідомили там.

Також у компанії зазначили, що тимчасово не працює і придбання квитків через сервіс Армія+. Військовослужбовці можуть:

•⁠ ⁠оформити квитки в усіх касах вокзалів по країні, зокрема пріоритетно в касах для військових;

•⁠⁠⁠ або оформити проїзд безпосередньо на борту за допомогою начальника поїзда (всі отримали відповідні інструкції).

АТ "Укрзалізниця" у 2024 році отримало збиток 2,7 млрд грн після 5,04 млрд грн чистого прибутку в попередньому році, свідчать дані LIGA360.

14 березня 2025-го прем'єр Шмигаль підтримав підвищення Укрзалізницею тарифів на вантажні перевезення, що є збитковими.