Билеты только через кассу: в IT-системе Укрзалізниці произошел сбой
Утром 23 марта из-за технического сбоя в IT-системе Укрзалізниці временно не работают онлайн-сервисы, купить билеты через мобильное приложение или сайт сейчас невозможно. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"В частности, временно не работает продажа билетов через приложение и сайт, онлайн-сервисы заказа услуг и справочные услуги", – говорится в сообщении.
Компания уже решает проблему. В кассах на вокзалах работает дополнительное количество сотрудников.
"Для связи с нами используйте страницы Укрзалізниці в социальных сетях", – добавили в пресс-службе.
- АО "Укрзалізниця" в 2024 году получило убыток 2,7 млрд грн после 5,04 млрд грн чистой прибыли в предыдущем году, свидетельствуют данные LIGA360.
- 14 марта 2025-го премьер Шмыгаль поддержал повышение Укрзалізницей тарифов на грузовые перевозки, являющиеся убыточными.