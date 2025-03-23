Билеты только через кассу: в IT-системе Укрзалізниці произошел сбой

Фото: Укрзалізниця

Утром 23 марта из-за технического сбоя в IT-системе Укрзалізниці временно не работают онлайн-сервисы, купить билеты через мобильное приложение или сайт сейчас невозможно. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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"В частности, временно не работает продажа билетов через приложение и сайт, онлайн-сервисы заказа услуг и справочные услуги", – говорится в сообщении.

Компания уже решает проблему. В кассах на вокзалах работает дополнительное количество сотрудников.

"Для связи с нами используйте страницы Укрзалізниці в социальных сетях", – добавили в пресс-службе.

АО "Укрзалізниця" в 2024 году получило убыток 2,7 млрд грн после 5,04 млрд грн чистой прибыли в предыдущем году, свидетельствуют данные LIGA360.

14 марта 2025-го премьер Шмыгаль поддержал повышение Укрзалізницей тарифов на грузовые перевозки, являющиеся убыточными.