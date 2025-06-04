Хакери ГУР зламали сайт виробника стратегічної авіації РФ "Туполєв" – джерело

КБ "Туполев" (Фото: wikimedia)

Кіберфахівці Головного управління розвідки здійснили кібератаку на ресурси конструкторського бюро "Туполєв" та отримали доступ до критично важливих даних виробника стратегічної авіації. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у воєнній розвідці.

Зазначається, що кіберкорпус ГУР тривалий час спостерігав за документообігом конструкторського бюро і врешті зміг отримати доступ до 4,4 Гб критично важливих даних.

Йдеться про службове листування керівництва компанії, особисті дані персоналу конструкторського бюро, адреси проживання, резюме інженерів та конструкторів, службові дані про закупівлі, протоколи закритих засідань тощо.

Окрім цього, як "символічний підсумок" хакери зламали сайт "Туполєва", на головній сторінці якого опублікували сову, яка тримає в пазурах російський літак.

Фото: джерело ГУР

"Значення отриманих даних важко переоцінити. Тепер не лишилося фактично нічого таємного в діяльності КБ "Туполєв" для української розвідки. Зокрема, ми заволоділи вичерпною інформацією про осіб, які безпосередньо залучені до обслуговування російської стратегічної авіації. Результат, вочевидь, буде помітним як на землі, так і на небі", – сказав співрозмовник у спецслужбі.

З 2022 року конструкторське бюро перебуває під міжнародними санкціями як компанія, яка безпосередньо причетна до здійснення широкомасштабної агресії Росії проти України.

Фото: джерело ГУР

Фото: джерело ГУР

Фото: джерело ГУР

Фото: джерело ГУР

Фото: джерело ГУР

Фото: джерело ГУР

Фото: джерело ГУР

Фото: джерело ГУР