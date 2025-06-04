Хакеры ГУР взломали сайт производителя стратегической авиации РФ "Туполев" – источник
Киберспециалисты Главного управления разведки осуществили кибератаку на ресурсы конструкторского бюро "Туполев" и получили доступ к критически важным данным производителя стратегической авиации. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в военной разведке.
Отмечается, что киберкорпус ГУР долгое время наблюдал за документооборотом конструкторского бюро и смог получить доступ к 4,4 Гб критически важных данных.
Речь идет о служебной переписке руководства компании, личных данных персонала конструкторского бюро, адресах проживания, резюме инженеров и конструкторов, служебных данных о закупках, протоколах закрытых заседаний и т.д.
Кроме того, в качестве "символического итога" хакеры взломали сайт "Туполева", на главной странице которого опубликовали сову, которая держит в когтях российский самолет.
"Значение полученных данных трудно переоценить. Теперь не осталось фактически ничего тайного в деятельности КБ "Туполев" для украинской разведки. В частности, мы завладели исчерпывающей информацией о лицах, которые непосредственно привлечены к обслуживанию российской стратегической авиации. Результат явно будет заметен как на земле, так и на небе", – сказал собеседник.
С 2022 года конструкторское бюро находится под международными санкциями как компания, непосредственно причастная к осуществлению широкомасштабной агрессии России против Украины.
- 21 мая Великобритания разоблачила киберкампанию РФ против иностранной поддержки Украине.
- 4 июня источник LIGA.net в СБУ показал, как начиналась операция "Паутина" в тылу России.