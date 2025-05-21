Великобритания разоблачила киберкампанию РФ против иностранной поддержки Украине

Под угрозой находятся западные логистические организации и технологические компании, вовлеченные в поставки помощи

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Великобритания вместе с 10 странами-союзниками опубликовала предупреждение о киберкампании российской военной разведки, направленной против организаций, причастных к оказанию иностранной помощи Украине. Об этом говорится в сообщении Британского национального центра кибербезопасности.

По данным NCSC, военная часть 26165 Главного разведывательного управления России проводила вредоносную киберкампанию против государственных и частных организаций с 2022 года.

Это включало атаки на организации, вовлеченные в координацию, транспортировку и оказание поддержки Украине, а также на организации в оборонном секторе, ІТ-услугах, морском секторе, аэропортах, портах и системах управления воздушным движением во многих странах-членах НАТО.

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Подразделение 26165, также известное как APT 28, смогло получить доступ к сетям жертв кибератаки. В частности, с помощью комбинации методов, включая подбор учетных данных, фишинг и использование разрешений почтового ящика Microsoft Exchange.

Они также атаковали подключенные к интернету камеры на украинских пограничных пунктах и вблизи военных объектов для мониторинга и отслеживания поставок помощи в Украину.

Предупреждение NCSC подписали Соединенные Штаты, Германия, Чехия, Польша, Австралия, Канада, Дания, Эстония, Франция и Нидерланды.

Страны призвали организации, которые могут оказаться под угрозой, принять немедленные меры для защиты.