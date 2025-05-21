Велика Британія викрила кіберкампанію РФ проти іноземної підтримки Україні

Під загрозою є західні логістичні організації й технологічні компанії, що залучені до постачання допомоги

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Велика Британія разом із 10 країнами-союзниками опублікувала попередження про кіберкампанію російської військової розвідки, спрямовану проти організацій, що причетні до надання іноземної допомоги Україні. Про це йдеться у повідомленні Британського національного центру кібербезпеки.

За даними NCSC, військова частина 26165 Головного розвідувального управління Росії проводила шкідливу кіберкампанію проти державних і приватних організацій з 2022 року.

Це охоплювало атаки на організації, залучені до координації, транспортування та надання підтримки Україні, а також на організації в оборонному секторі, ІТ-послугах, морському секторі, аеропортах, портах і системах управління повітряним рухом у багатьох країнах-членах НАТО.

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Підрозділ 26165, також відомий як APT 28, зміг отримати доступ до мереж жертв кібератаки. Зокрема, за допомогою комбінації методів, включно з підбором облікових даних, фішингом та використанням дозволів поштової скриньки Microsoft Exchange.

Вони також атакували підключені до інтернету камери на українських прикордонних пунктах та поблизу військових об'єктів для моніторингу й відстеження постачання допомоги в Україну.

Попередження NCSC підписали Сполучені Штати, Німеччина, Чехія, Польща, Австралія, Канада, Данія, Естонія, Франція та Нідерланди.

Країни закликали організації, які можуть опинитися під загрозою, вжити негайних заходів для захисту.