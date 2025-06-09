ГУР розповіло LIGA.net, хто не має шансів потрапити до воєнної розвідки

Деякі люди можуть "перегоріти" ще до того, як поїдуть на завдання, розповів співбесідник

Ілюстративне фото: ГУР

Головне управління розвідки не бере до себе на службу осіб з наркотичною залежністю та емоційно нестабільних людей, а також тих, хто не проходить згідно з профільним законом. Про це розповіли троє офіцерів спецслужби для великого тексту LIGA.net про те, як потрапити до воєнної розвідки.

За словами одного зі співрозмовників, "не мають шансів" на службу в ГУР люди з наркотичною залежністю та ті, у кого психологи виявляють емоційну нестабільність – тобто особи, поведінку яких неможливо передбачити.

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"Така людина, швидше може перегоріти ще до того, як поїде виконувати якусь задачу. Або – емоційно зламатися, або робити якісь хаотичні рухи, що можуть поставити під загрозу життя побратимів. Тобто ніхто не знає, як вона поводитиметься вже в процесі роботи", – зазначив конфідент.

Офіцери розвідки, з якими поспілкувалась LIGA.net, також наголосили, що обмеження на службу у ГУР визначається відповідним законом. Зокрема, до відомства не зможуть потрапити українці, засуджені за тяжкий або особливо тяжкий злочин, вчинений умисно (у тому числі з погашеною чи знятою судимістю) та ті, чиї близькі родичі є резидентами країни-агресора або особами без громадянства.