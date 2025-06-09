У ГУР розкрили зарплати, але заявили: мотивація тих, хто до них долучається, не у грошах

Закон передбачає, що посадові оклади у ГУР розподіляються із коефіцієнтом 1,8 до аналогічних посадових окладів у ЗСУ

Шеврон ГУР (Фото: пресслужба Офісу президента)

Зарплата працівників Головного управління розвідки Міноборони вища, ніж в інших підрозділах Сил оборони, а залежно від посади можна отримати від 25 000 грн до 210 000 грн. Про це LIGA.net розповів представник ГУР.

За словами співрозмовника, на розмір виплат впливає багато факторів – бойова чи не бойова посада, військове звання, вислуга років тощо.

"Але в будь-якому разі зарплата у ГУР вища, ніж в інших підрозділах Сил оборони – закон передбачає, що посадові оклади у ГУР розподіляються із коефіцієнтом 1,8 до аналогічних посадових окладів у ЗСУ", – заявив він.

Середня зарплата на тилових посадах рядових, сержантів і старшин становить близько 25 000 грн, а офіцерів – від 40 000 грн. Для бойових підрозділів вилка зарплат становить від 40 000 до 210 000 грн.

Однак, як зазначив представник спецпідрозділів ГУР, ключова мотивація тих, хто долучається до них, не у грошах: "Ми потребуємо людей зі специфічним складом характеру і мислення. Вони непосидючі, авантюристи, схильні до креативу і критичного мислення. Для нас дуже важливі люди й колектив. Бо, давайте чесно, щоб поїхати в Крим на водному скутері, коли там росіяни чекають на десантні кораблі, відпрацювати й тихо рвонути назад – придумати й реалізувати таке можуть не всі".

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