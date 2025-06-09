В ГУР раскрыли зарплаты, но заявили: мотивация тех, кто к ним присоединяется, не в деньгах

Закон предусматривает, что должностные оклады в ГУР распределяются с коэффициентом 1,8 к аналогичным должностным окладам в ВСУ

Шеврон ГУР (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Зарплата работников Главного управления разведки Минобороны выше, чем в других подразделениях Сил обороны, а в зависимости от должности можно получить от 25 000 до 210 000 грн. Об этом LIGA.net рассказал представитель ГУР.

По словам собеседника, на размер выплат влияет много факторов – боевая или не боевая должность, воинское звание, выслуга лет и т.д.

"Но в любом случае зарплата в ГУР выше, чем в других подразделениях Сил обороны – закон предусматривает, что должностные оклады в ГУР распределяются с коэффициентом 1,8 к аналогичным должностным окладам в ВСУ", – заявил он.

Средняя зарплата на тыловых должностях рядовых, сержантов и старшин составляет около 25 000 грн, а офицеров – от 40 000 грн. Для боевых подразделений вилка зарплат составляет от 40 000 грн до 210 000 грн.

Однако, как отметил представитель спецподразделений ГУР, ключевая мотивация тех, кто присоединяется к ним, не в деньгах: "Нам нужны люди со специфическим характером и мышлением. Они непоседливые, авантюрные, склонны к креативу и критическому мышлению. Для нас очень важны люди и коллектив. Потому что, давайте честно, чтобы поехать в Крым на водном скутере, когда там россияне ждут десантные корабли, отработать и тихо рвануть обратно – придумать и реализовать такое могут не все".

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