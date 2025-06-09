ГУР рассказало LIGA.net, у кого нет шансов попасть в военную разведку

Некоторые люди могут "перегореть" еще до того, как поедут на задание, рассказал собеседник

Иллюстративное фото: ГУР

Главное управление разведки не берет к себе на службу лиц с наркотической зависимостью и эмоционально нестабильных людей, а также тех, кто не проходит по профильному закону. Об этом рассказали три офицера спецслужбы для большого текста LIGA.net о том, как попасть в военную разведку.

По словам одного из собеседников, "не имеют шансов" на службу в ГУР люди с наркотической зависимостью и те, у кого психологи выявляют эмоциональную нестабильность – то есть лица, поведение которых невозможно предсказать.

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"Такой человек скорее может перегореть еще до того, как поедет выполнять какую-то задачу. Или – эмоционально сломаться, или делать какие-то хаотические движения, которые могут поставить под угрозу жизнь побратимов. То есть никто не знает, как он будет вести себя уже в процессе работы", – отметил конфидент.

Офицеры разведки, с которыми пообщалась LIGA.net, также отметили, что ограничение на службу в ГУР определяется соответствующим законом. В частности, в ведомство не смогут попасть украинцы, осужденные за тяжкое или особо тяжкое преступление, совершенное умышленно (в том числе с погашенной или снятой судимостью) и те, чьи близкие родственники являются резидентами страны-агрессора или лицами без гражданства.