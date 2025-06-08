У Трампа наполягають на продовженні прямих переговорів між Україною та Росією
Держсекретар США Марко Рубіо наполягає на продовженні прямих переговорів між Україною та Росією. Про це він заявив під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро, передає пресслужба відомства.
Держсекретар Сполучених Штатів поговорив з Барро увечері 7 червня. Однією з тем переговорів були поточні зусилля, спрямовані на припинення війни в Україні.
"Рубіо наголосив на важливості продовження прямих переговорів між Росією та Україною задля досягнення стійкого миру", – йдеться у повідомленні.
2 червня у турецькому Стамбулі відбувся другий раунд переговорів між Україною та Росією. На зустрічі вдалося домовитися, зокрема, про новий обмін полоненими й тілами загиблих військових. Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця заявив, що Росія на переговорах відмовилася від безумовного припинення вогню, попри пропозиції України.
- 4 червня президент Зеленський запропонував Росії ввести режим припинення вогню до потенційної зустрічі українського лідера з російським диктатором Володимиром Путіним.
- Того ж вечора президент США Трамп говорив з Путіним телефоном. Той пригрозив "відповісти" Україні за спецоперацію "Павутина".
- У ніч проти 6 червня РФ здійснила масовану ракетно-дронову атаку на низку українських міст, а в ніч проти 7 червня під масованим обстрілом були Дніпро та Харків.