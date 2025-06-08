У Трампа наполягають на продовженні прямих переговорів між Україною та Росією

Марко Рубіо (Фото: ЕРА/CHRIS KLEPONIS)

Держсекретар США Марко Рубіо наполягає на продовженні прямих переговорів між Україною та Росією. Про це він заявив під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро, передає пресслужба відомства.

Держсекретар Сполучених Штатів поговорив з Барро увечері 7 червня. Однією з тем переговорів були поточні зусилля, спрямовані на припинення війни в Україні.

"Рубіо наголосив на важливості продовження прямих переговорів між Росією та Україною задля досягнення стійкого миру", – йдеться у повідомленні.

2 червня у турецькому Стамбулі відбувся другий раунд переговорів між Україною та Росією. На зустрічі вдалося домовитися, зокрема, про новий обмін полоненими й тілами загиблих військових. Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця заявив, що Росія на переговорах відмовилася від безумовного припинення вогню, попри пропозиції України.

4 червня президент Зеленський запропонував Росії ввести режим припинення вогню до потенційної зустрічі українського лідера з російським диктатором Володимиром Путіним.

Того ж вечора президент США Трамп говорив з Путіним телефоном. Той пригрозив "відповісти" Україні за спецоперацію "Павутина".

У ніч проти 6 червня РФ здійснила масовану ракетно-дронову атаку на низку українських міст, а в ніч проти 7 червня під масованим обстрілом були Дніпро та Харків.