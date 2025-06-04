Зеленський запропонував Росії "припинення вогню" до потенційної зустрічі з Путіним

Зеленський зазначив, що Україна погодиться на зустріч в будь-якому місті, яке б обрали росіяни

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський пропонує Росії ввести режим припинення вогню до потенційної зустрічі українського лідера із російським диктатором Володимиром Путіним. Про це Зеленський сказав на брифінгу у Києві.

"Росіяни не готові на припинення вогню, вони вважають, що це питання лідерів. Моя пропозиція – ми пропонуємо і думаю нас партнери можуть підтримати… ми пропонуємо припинення вогню до зустрічі лідерів. Моя така думка особиста", – повідомив Зеленський.

Читайте також Імітація замість переговорів – що принесла чергова зустріч у Стамбулі

Він пояснив, що Україна погодиться на зустріч в будь-якому місті, яке б обрали росіяни. Незалежно буде то Стамбул, Ватикан чи Швейцарія.

"Чому припинення вогню до зустрічі лідерів. Тому що ми зустрінемося, якщо немає жодного порозуміння, бажання деескалації, то припинення вогню закінчиться в той же день з боку росіян односторонньо. Якщо ми побачимо, що можемо продовжувати діалог і готові до відповідних кроків деескалації, то ми продовжимо режим припинення вогню з американським моніторингом і посередництвом", – сказав президент.

За словами Зеленського, українська сторона готова до зустрічі вже з 5 червня. Він вважає, що всі сторони виграють від швидкої зустрічі, якщо справді прагнуть завершення війни.

Зеленський додав, що ініціативу зустрічі раніше підтримували партнери України – зокрема, президент США Дональд Трамп і президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

Також президент підкреслив, що на зустрічі лідери могли б обговорити технічний контроль над припиненням вогню за участі третьої сторони, наприклад США, як посередника і спостерігача.

Водночас він зазначив, що зустріч лідерів можлива і без припинення вогню, головне – це політична воля для початку перемовин, як свідчення, що російська сторона дійсно готова до завершення війни.