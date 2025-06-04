Зеленский предложил России "прекращение огня" до потенциальной встречи с Путиным

Зеленский отметил, что Украина согласится на встречу в любом городе, который выбрали бы россияне

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский предлагает России ввести режим прекращения огня до потенциальной встречи украинского лидера с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом Зеленский сказал на брифинге в Киеве.

"Россияне не готовы на прекращение огня, они считают, что это вопрос лидеров. Мое предложение – мы предлагаем и думаю нас партнеры могут поддержать… мы предлагаем прекращение огня до встречи лидеров. Такое мое личное мнение", – сообщил Зеленский.

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Он пояснил, что Украина согласится на встречу в любом городе, который избрали бы россияне. Независимо будет Стамбул, Ватикан или Швейцария.

"Почему прекращение огня до встречи лидеров. Потому что мы встретимся, если нет никакого взаимопонимания, желания деэскалации, то прекращение огня закончится в тот же день со стороны россиян односторонне. Если мы увидим, что можем продолжать диалог и готовы к соответствующим шагам деэскалации, то мы продолжим режим прекращения огня", – сказал он.

По словам Зеленского, украинская сторона готова ко встрече уже с 5 июня. Он считает, что все стороны выиграют от скорой встречи, если действительно стремятся к завершению войны.

Зеленский добавил, что инициативу встречи ранее поддерживали партнеры Украины – в частности, бывший президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Также президент подчеркнул, что на встрече лидеры могли бы обсудить технический контроль над прекращением огня с участием третьей стороны, например, США как посредника и наблюдателя.

В то же время, он отметил, что встреча лидеров возможна и без прекращения огня, главное это политическая воля для начала переговоров, как свидетельство, что российская сторона действительно готова к завершению войны.