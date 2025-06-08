У Трампа настаивают на продолжении прямых переговоров между Украиной и Россией

Марко Рубио (Фото: ЕРА/CHRIS KLEPONIS)

Госсекретарь США Марк Рубио настаивает на продолжении прямых переговоров между Украиной и Россией. Об этом он заявил во время телефонного разговора с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро, передает пресс-служба ведомства.

Госсекретарь Соединенных Штатов побеседовал с Барро вечером 7 июня. Одной из тем переговоров были текущие усилия по прекращению войны в Украине.

"Рубио отметил важность продолжения прямых переговоров между Россией и Украиной для достижения устойчивого мира", – говорится в сообщении.

2 июня в турецком Стамбуле прошел второй раунд переговоров между Украиной и Россией. На встрече удалось договориться, в частности, о новом обмене пленными и телами погибших военных. Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица заявил, что Россия на переговорах отказалась от безусловного прекращения огня, несмотря на предложения Украины.

4 июня президент Зеленский предложил России ввести режим прекращения огня к потенциальной встрече украинского лидера с российским диктатором Владимиром Путиным.

В тот же вечер президент США Трамп говорил с Путиным по телефону. Тот пригрозил "ответить" Украине за спецоперацию "Паутина".

В ночь на 6 июня РФ осуществила массированную ракетно-дроновую атаку на ряд украинских городов, а в ночь на 7-го под массированным обстрелом были Днепр и Харьков.