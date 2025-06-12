Рубіо привітав з "Днем Росії". Каже, мир в Україні буде "вигіднішим" для США і Москви

Держсекретар США заявив про "прагнення російського народу до кращого майбутнього"

Марко Рубіо (Фото: Ken Cedeno/EPA)

Державний секретар США Марко Рубіо привітав з "Днем Росії", який країна-агресорка святкує 12 червня. На його думку, мир в Україні "взаємовигідний" для РФ і США. Вітання опубліковано на сайті Державного департаменту США.

"Від імені американського народу я хочу привітати російський народ з Днем Росії", – йдеться у повідомленні.

Рубіо повідомив, що Сполучені Штати, "як і раніше, віддані підтримці російського народу, який продовжує будувати свої прагнення до кращого майбутнього".

Також "з нагоди" російського свята держсекретар нагадав про Україну.

"Ми також користуємося цією нагодою, щоб підтвердити прагнення Сполучених Штатів до конструктивної співпраці з Російською Федерацією для досягнення міцного миру між Росією та Україною", – заявив Рубіо.

За його словами, США сподіваються, що мир "сприятиме більш взаємовигідним відносинам" між Росією та Сполученими Штатами.

"Мільйон втрат росіян у війні з Україною. Ось таке прагнення народу росії "до світлого майбутнього". З днем", - прокоментував очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.