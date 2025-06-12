Госсекретарь США заявил о "стремлении российского народа к лучшему будущему"

Марко Рубио (Фото: Ken Cedeno/EPA)

Государственный секретарь США Марко Рубио поздравил с "Днем России, который" страна-агрессор празднует 12 июня. По его мнению, мир в Украине "взаимовыгоден" для РФ и США. Поздравление опубликовано на сайте Государственного департамента США.

"От имени американского народа я хочу поздравить российский народ с Днем России", – сказано в сообщении.

Рубио сообщил, что Соединенные Штаты, "по-прежнему привержены поддержке российского народа, который продолжает строить свои стремления к лучшему будущему".

Также "по случаю" российского праздника госсекретарь напомнил об Украине.

"Мы также пользуемся этой возможностью, чтобы подтвердить стремление Соединенных Штатов к конструктивному сотрудничеству с Российской Федерацией для достижения крепкого мира между Россией и Украиной", – заявил Рубио.

По его словам, США надеются, что мир будет "способствовать более взаимовыгодным отношениям" между Россией и Соединенными Штатами.

"Миллион потерь россиян в войне с Украиной. Вот такое стремление народа россии "к светлому будущему". С днем", – прокомментировал глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.