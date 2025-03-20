Трамп говорив з Путіним довше через перекладача, Зеленський спілкувався англійською – Келлог

Володимир Зеленський та Дональд Трамп восени 2024 року (Фото: Офіс президента України)

Президент США Дональд Трамп говорив з Володимиром Путіним довше, ніж з Володимиром Зеленським, оскільки російський диктатор під час переговорів користувався перекладачем. Про це заявив спецпосланець американського лідера в Україні Кіт Келлог під час інтерв'ю американському ведучому Гленну Беку.

Келлог зазначив, що між Трампом та Зеленським був "чудовий дзвінок", і розмова тривала більш ніж годину.

Президент США та російський диктатор спілкувалися майже дві години, але спецпосланець зазначив, що дзвінок з Зеленським був "майже співставним за часом", оскільки Путін використовував перекладача, що "подвоює час".

Чиновник зазначив, що президент України спілкувався з американським колегою англійською.

У жовтні 2024 року німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung повідомляла, що президент Зеленський та голова його офісу Єрмак спілкуються англійською з адміністрацією Байдена, проте джерела видання стверджували, що це створює непорозуміння.

"Проте англійська Зеленського лише посередня, а в Єрмака – надзвичайно погана. [Джерела] кажуть, що американці часто не впевнені, чи правильно вони розуміють двох провідних політиків України, коли мають з ними безпосередній контакт. Вони також не можуть судити, чи правильно [українцями] розуміється те, що вони самі пояснюють", – заявляла газета.

Офіційно про такі проблеми не повідомлялося.