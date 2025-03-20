Трамп говорил с Путиным дольше через переводчика, Зеленский общался по-английски – Келлог

Владимир Зеленский и Дональд Трамп осенью 2024 года (Фото: Офис президента Украины)

Президент США Дональд Трамп говорил с Владимиром Путиным дольше, чем с Владимиром Зеленским, поскольку российский диктатор на переговорах пользовался переводчиком. Об этом заявил спецпосланник американского лидера в Украине Кит Келлог во время интервью американскому ведущему Глену Бэку.

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Келлог отметил, что между Трампом и Зеленским был "прекрасный звонок", и разговор длился более часа.

Президент США и российский диктатор общались почти два часа, но спецпосланник отметил, что звонок с Зеленским был "почти сопоставим по времени", поскольку Путин использовал "удваивающее время переводчика".

Чиновник отметил, что президент Украины общался с американским коллегой на английском.

В октябре 2024 года немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщала, что президент Зеленский и глава его офиса Ермак общаются по-английски с администрацией Байдена, однако источники издания утверждали, что это создает недоразумение.

"Однако английский у Зеленского лишь посредственный, а у Ермака – чрезвычайно плохой. [Источники] говорят, что американцы часто не уверены, правильно ли они понимают двух ведущих политиков Украины, когда имеют с ними непосредственный контакт. Они также не могут судить, правильно ли [украинцами] понимается то, что они сами объясняют", – заявляла газета.

Официально о таких проблемах не сообщалось.