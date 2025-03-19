Зеленский подтвердил, что поддержал прекращение ударов по энергетической инфраструктуре

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Украина поддержала прекращение ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре, Киев готов реализо. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по результатам телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.

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Глава государства заявил, что у него был "очень содержательный и откровенный разговор с президентом Трампом".

"Я поблагодарил его за хорошее и продуктивное начало работы украинской и американской команд в Джидде 11 марта – эта встреча команд значительно помогла двигаться к прекращению войны", — добавил Зеленский.

По его словам, они согласились, что Украина и США должны продолжать сотрудничество для "достижения реального прекращения войны и длительного мира".

Трамп поделился с Зеленским деталями разговора с российским диктатором Владимиром Путиным и ключевыми вопросами, которые обсуждались.

"Одним из первых шагов к полному прекращению войны может стать прекращение ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре. Я поддержал этот шаг, и Украина подтвердила, что мы готовы его реализовать", — написал президент.

Зеленский добавил, что команды обсуждали этот шаг в Джидде. Американская сторона также предложила безусловное прекращение огня на линии фронта, и Украина приняла это предложение.

"Мы будем продолжать работать, чтобы это произошло. Мы считаем, что такие шаги необходимы для создания возможности подготовки всеобъемлющего мирного соглашения во время прекращения огня", – акцентировал глава государства.

Зеленский также рассказал Трампу о ситуации на поле боя и последствиях российских ударов, о ситуации в Курской области. Кроме этого, касались вопроса освобождения военнопленных, возвращения украинских детей и усиления украинской противовоздушной обороны.

"Мы поручили нашим командам решить технические вопросы, связанные с исполнением и расширением режима частичного прекращения огня. Украинская и американская команды готовы в ближайшие дни встретиться в Саудовской Аравии, чтобы продолжить координацию шагов на пути к миру", – написал Зеленский.

На дальнейших встречах команды могут согласовать все необходимые аспекты продвижения к продолжительному миру и гарантиям безопасности, подчеркнул президент.

"Я поблагодарил президента Трампа и американский народ за поддержку. Я подчеркнул, что украинцы хотят мира, поэтому Украина приняла предложение о безусловном прекращении огня. Я подчеркнул важность концепции президента Трампа о мире через силу. Мы договорились поддерживать постоянный контакт, в том числе на самом высоком уровне и через наши команды", – резюмировал Зеленский.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного собеседника сообщало, что Зеленский поддержал предложение прекратить удары по российским энергетическим объектам в телефонном разговоре с Трампом.

18 марта 2025 года Трамп позвонил Путину, разговор длился более полутора часов.

Диктатор РФ согласился не бить по украинской инфраструктуре 30 дней и якобы уже отдал соответствующий приказ военным.

19 марта Белый дом сообщил о телефонном разговоре Трампа и Зеленского. Впоследствии президент США заявил, что он продлился около часа.